Молодому українцю знадобилася операція після того, як він через суперечку проковтнув кулькову ручку під час святкування Нового року.

З незвичайним випадком зіткнулися хірурги у Львівській області, повідомляє ZAXID.NET з посиланням на слова лікарів. До лікарні зі скаргами на сильний непрохідний біль у животі звернувся 26-річний молодий чоловік.

Гастроскопія виявила у нього в шлунку кулькову ручку, яка встала поперек. Після цього хлопець зізнався, що навмисне проковтнув її через суперечку. Як з'ясувалося, пацієнт відзначав Новий рік в компанії друзів і перебрав з алкоголем. У якийсь момент в компанії зав'язалася суперечка, в процесі якої хлопець заявив, що може без праці проковтнути кулькову ручку. Потім він так і вчинив на очах у інших.

Вже наступного дня молодий чоловік відчув біль у шлунку, проте не став звертатися за медичною допомогою, вирішивши, що все пройде саме. Втім, на четвертий день хлопець не витерпів, і звернувся до лікарів.

До того моменту ручка в його шлунку встала поперек і пробила стінки шлунка з двох сторін, в черевну порожнину потрапила інфекція.

Для того, щоб дістати ручку знадобилося хірургічне втручання. Операція тривала дві години і завершилася успішно. Інфекцію також вдалося вилікувати без ускладнень. Хлопця виписали з лікарні вже перед Хрещенням.

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