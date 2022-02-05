Літак з туристами зазнав аварії під час екскурсії в Перу, з'явилися подробиці про загиблих і кадри з місця трагедії.

НП з літаком сталося в Перу в п'ятницю, 4 лютого, передає The Guardian. Легкомоторний літак з туристами вилетів на екскурсію в пустелі Наска впав неподалік від аеродрому Марія Райхе в однойменному місті.

Після удару об землю повітряний засіб загорівся. Прибулим на місце трагедії рятувальникам довелося гасити уламки літака.

В результаті трагедії загинули всі семеро людей, які перебували на борту літака. Серед них були двоє місцевих пілотів, три туристи з Нідерландів і два туристи з Чилі. Про це розповіли в туристичній компанії Aero Santos.

Причина падіння літака не розкривається.

Стало відомо, що туристи прямували на екскурсію по лініях Наскі – відомої пам'ятки в однойменній пустелі, яка входить до числа об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Відзначимо, що днями літак компанії British Airways не зміг приземлитися в аеропорту Хітроу в Лондоні через ураган. Вітер ледь не розгорнув літак, небезпечно нахиливши його ніс. Однак, пілоту вдалося посадити літальний засіб.

At least 7 killed after small plane carrying tourists from Chile and Netherlands crashes in Peru's desert while on its way for a tour to Nazca lines pic.twitter.com/KVVpYIkQDh — TRT World Now (@TRTWorldNow) February 5, 2022

Нагадаємо, пасажир помітив зайвий предмет на крилі літака рейсу Одеса-Стамбул.

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