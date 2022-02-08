В одному з міст України правоохоронці "зловили на гарячому" військкома
Про те, що в понеділок, 7-го лютого, державного службовця, який працює в "Полтавському об'єднаному міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки", затримали під час отримання чималої суми грошей, які у якості хабаря йому запропонував керівник одного з приватних підприємств, інформують на офіційній сторінці
Зокрема, військовий комісар вимагав 10 000 гривень у підприємця, запропонувавши тому уникнути адміністративної відповідальності через результати інспекції, проведеної обласним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, що безпосередньо стосується ступеня підготовленості підприємства на випадок оголошення мобілізації.
У тому випадку, якби керівник приватного підприємства не заплатив зазначені кошти, на нього був би складений протокол де було б зазначено, що даний об'єкт не відповідає або частково не узгоджується з рівнем готовності в разі мобілізації.
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У момент отримання хабаря, військком, який має звання полковника, й був затриманий, і зараз вирішується питання щодо повідомлення держслужбовця про підозру за 3-ю частиною статті "Прийняття пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної вигоди посадовою особою". За подібне порушення в законодавстві передбачається від 5-ти до 10-ти років позбавлення волі.
Також, за словами спікера обласного управління СБУ, Інни Усової, вищезгадана перевірка торкнулася всіх рівнів готовності підприємства на випадок мобілізації:
"При проведении проверок угрожал тем(военком), что составит протокол с указанием, что предприятие не отвечает или частично не соответствует уровню готовности в случае мобилизации", – уведомляет Инна Усова.
До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що в Івано-Франківській області горить хімзавод.
Також раніше ми інформували про те, що дівчина народжувала дитину в каналізаційному колекторі, поки її хлопець стояв біля люка.
А до цього наш портал повідомляли про те, що одесит не витримав мінливостей життя, і повісився на шкільному спортмайданчику.