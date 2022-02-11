Кілька потонулих буквально за один день, фото з місця.

Тільки за одну добу, на Кіровоградщині потонуло двоє людей

Про те, що в четвер, 10-го лютого, фахівцями-рятувальниками, з водойм двічі витягувалися тіла потопельників, на свій офіційній сторінці інформує ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій по Кіровоградській області .

Зокрема, перший інцидент стався в селі Новий Стародуб, Петрівської сільської територіальної громади. З річки Інгулець, що потонула дістали рятувальники 32-ї Державної пожежно-рятувальної частини, які прибули з селища міського типу Петрове: тіло належить місцевому жителю, який народився в 1952-му році.

Повторний, практично аналогічний інцидент, зафіксований у селі Войнівка, Приютівській сільської територіальної громади: тут також, з цієї ж річки Інгулець, 2-го Державного пожежно-рятувального загону, який приїхав з міста Олександрія, з певними зусиллями було витягнуто тіло загиблого українця, і, як пізніше з'ясувалося, цей потонулий народився в 1958-му році, і до трагічних подій проживав у селі Приютівка.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що в Індустріальному районі міста Харкова, цієї ночі вщент згорів кіоск місцевого підприємця.

Також раніше ми інформували про те, що у ніч на 11 - е лютого, в Павлограді горів гуртожиток - пожежники дивом врятували трьох неповнолітніх.

А до цього наш портал повідомляли про те, що буквально за одну ніч, в Київській області згоріло два склади: один з меблями, а інший - з шинами.