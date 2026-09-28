З 1 жовтня 2026 року в Харкові кубометр холодної води з водовідведенням коштуватиме близько 69,24 грн — у 2,8 раза більше, ніж зараз.

Тарифи на холодну воду та водовідведення в Харкові цього жовтня зростуть чи не найбільше серед усіх комунальних послуг. Про це повідомляє Новини.LIVE. Уже з 1 жовтня набирає чинності рішення виконкому Харківської міської ради №509, яким встановлено нові ціни на холодну воду та водовідведення для населення.

Найвідчутніше зміниться рахунок за холодну воду. Кубометр холодної води без ПДВ коштуватиме 40,524 грн, а водовідведення — 17,175 грн. З ПДВ це приблизно 48,63 грн за кубометр води та 20,61 грн за кубометр каналізації.

Тобто один кубометр води разом із водовідведенням обійдеться харків'янам у близько 69,24 грн. У міськраді пояснюють: це у 2,8 раза більше за чинний тариф, а причина — зростання видатків підприємства: подорожчали електроенергія, реагенти, матеріали, ремонти та оплата праці.

Другий етап подорожчання — уже з січня

Підвищення тарифу на воду в Харкові заплановано у два етапи. Другий етап набуде чинності з 1 січня 2027 року: водопостачання тоді зросте до 57,504 грн за кубометр, а водовідведення — до 27,992 грн за кубометр. Тобто наступний стрибок буде ще відчутнішим.

Що в жовтні не зміниться

На відміну від холодної води, решта комунальних тарифів для населення лишається без змін. Гаряча вода коштуватиме 93,22 грн за кубометр, якщо рушникосушку під'єднано до системи централізованого гарячого водопостачання, і 86,32 грн за кубометр — якщо такого під'єднання немає.

Опалення для населення не дорожчає: діють тарифи на рівні 24 лютого 2022 року через чинний мораторій на підвищення цін у теплопостачанні. Газ для клієнтів ГК «Нафтогаз України» залишається на рівні 7,96 грн за кубометр із ПДВ, а електроенергія — 4,32 грн за кВт·год.

Хто платитиме більше і як рахуватимуть субсидію

Новий тариф стосується насамперед побутових споживачів, які користуються централізованим водопостачанням та водовідведенням у Харкові. Для тих, хто отримує житлову субсидію, у жовтні стартує перерахунок на опалювальний сезон — більшості допомогу перерахують автоматично, повторно подавати заяву не потрібно.

Звертатися до Пенсійного фонду варто лише тим, хто оформлює субсидію вперше або чиї обставини змінилися. Для розрахунку субсидії опалювальний сезон враховують із 16 жовтня по 15 квітня: якщо документи подати з 1 жовтня по 30 листопада включно, допомогу можуть призначити з початку опалювального періоду.

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