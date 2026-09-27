Доплати для пенсіонерів у Кіровоградській області можна оформити через Пенсійний фонд України — державну соціальну допомогу на догляд призначають особам з інвалідністю, одиноким літнім людям і пенсіонерам за вислугу років, які потребують постійного стороннього догляду.

Грошова допомога у Кіровоградській області — це не лише підтримка переселенців. Як повідомляє Пенсійний фонд України, літні люди та особи з інвалідністю, які потребують постійного стороннього догляду, можуть оформити державну соціальну допомогу на догляд. Це окрема доплата до пенсії, умови призначення якої визначені постановою Кабінету Міністрів України від 02.04.2005 № 261.

Оформити доплати для пенсіонерів у Кіровоградській області можуть одразу кілька категорій одержувачів. Насамперед ідеться про осіб з інвалідністю внаслідок війни: для першої групи допомога призначається безумовно, а для другої та третьої — тільки якщо людина самотня і за висновком лікарсько-консультативної комісії потребує постійного стороннього догляду.

Таке саме право мають пенсіонери за вислугу років із числа військовослужбовців — особи з інвалідністю I групи, а також одинокі пенсіонери, яким ЛКК встановила потребу в догляді. Окремо виплата передбачена для одиноких малозабезпечених осіб, у яких середньомісячний дохід за останні шість місяців не перевищує прожиткового мінімуму для непрацездатних.

Призначити допомогу на догляд можуть і одиноким людям, яким виповнилося 80 років. Для всіх категорій головна умова — висновок ЛКК про те, що саме ця особа потребує постійного стороннього догляду. Без такого висновку у призначенні доплати можуть відмовити.

Які документи потрібні

Для оформлення подають заяву встановленого зразка, паспорт громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків і висновок ЛКК щодо потреби в догляді. Залежно від категорії додаються декларація про доходи, документи про участь у бойових діях, а для недієздатних осіб — рішення суду та рішення про призначення опікуна.

Куди звертатися

Заяву разом із документами приймають сервісні центри Пенсійного фонду України. Мешканцям Кіровоградської області достатньо звернутися до найближчого відділення за місцем проживання або передати документи через уповноважену особу.

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