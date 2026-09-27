Грошова допомога в Івано-Франківській області знову доступна для багатодітних сімей та домогосподарств з особами з інвалідністю: благодійники оголосили набір у проєкт із виплатою 43 200 гривень на господарство.

Грошова допомога в Івано-Франківській області від благодійного фонду стала доступною для родин, які постраждали від війни. Карітас-Спес Львівської Архідієцезії Римсько-Католицької Церкви в Україні оголосив набір бенефіціарів у проєкт «Родина родині: Індивідуальна підтримка».

Як повідомляє «де Допомога», проєкт реалізується одразу у чотирьох областях України — Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій. Його мета — підтримати сім'ї та осіб, які постраждали від наслідків війни, через фінансову допомогу для відновлення фінансового стану та джерел доходу.

Претендувати на виплату можуть багатодітні сім'ї, які виховують трьох і більше дітей, а також домогосподарства, у складі яких є особи з інвалідністю. Важлива умова: подати заявку можуть лише ті, хто раніше не отримував грошової допомоги в межах інших проєктів РМ «Карітас-Спес Україна» або інших благодійних організацій у країні.

Розмір допомоги становить 43 200 гривень на одне домогосподарство. Кошти можна спрямувати на професійне навчання та перекваліфікацію, закупівлю сільськогосподарських матеріалів і обладнання — насіння, техніки, тварин, а також на започаткування або розвиток власної справи.

Як подати заявку на грошову допомогу

Охочим потрібно завантажити грантову заявку, заповнити її, а потім внести дані у форму попередньої реєстрації та завантажити готовий документ. Для заповнення форми необхідно увійти у Google-акаунт. До участі приймаються лише повністю заповнені заявки, без пропущених розділів.

Термін реалізації проєкту — вересень–грудень 2026 року, а кінцевий термін реєстрації — 27 листопада 2026 року. Втім, кількість місць і грантів обмежена: форма реєстрації закриється автоматично після набрання необхідної кількості заявок, тож зволікати не варто.

За консультацією можна звернутися за телефоном +380 97 464 92 36 (вівторок і четвер з 11:00 до 15:00) або написати на електронну пошту caritas.spes.granty@gmail.com.

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