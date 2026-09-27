Початок опалювального сезону 2026 у Хмельницькій області вже на підході — «Хмельницьктеплокомуненерго» технічно готове подавати тепло в оселі містян, щойно виникне потреба.

Опалювальний сезон у Хмельницькій області наближається: комунальне підприємство «Хмельницьктеплокомуненерго» вже завершує підготовку до подачі тепла в оселі містян. Про готовність міста розповів заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок.

За його словами, комунальники замінили понад 3,5 кілометра теплових мереж, які потребували ремонту, та майже 200 засувок. Систему вже поступово наповнюють водою, тож технічно «Хмельницьктеплокомуненерго» до початку сезону готове. Окремі роботи, якщо й залишаються, то вже на завершальному етапі.

Коли саме ввімкнуть опалення, залежатиме від погоди та рішень державних органів влади. «Якщо похолодає, ми готові подавати тепло в домівки. Однак усе залежатиме також від можливих обмежень на використання газу від "Нафтогазу" чи уряду», — пояснив Василь Новачок.

Торік опалювальний сезон у Хмельницькому розпочався 1 листопада — тоді діяла відповідна вказівка центральної влади. Якщо подібних обмежень цьогоріч не буде, тепло подадуть одразу з настанням холодів, зазначив посадовець.

Єдиної дати одночасного старту опалення для всіх міст України немає: усе залежить від погоди в конкретному регіоні. Згідно з постановою Кабінету Міністрів №830, опалювальний період має розпочатися не пізніше, ніж після трьох діб, протягом яких середня добова температура повітря становить +8 °C або нижче. Тож початок опалювального сезону 2026 у Хмельницькій області залежить передусім від температури на вулиці.

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