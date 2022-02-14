Велика пожежа спалахнула в навчальному корпусі Київській гімназії східних мов - на місці працювали десятки рятувальників і 16 одиниць техніки.

Так, повідомлення про НП в столиці по вул. Львівській, 25 надійшло на лінію "101" близько першої години ночі в понеділок, 14 лютого, передає прес-служба ДСНС.

Рятувальники встановили, що горіла покрівля триповерхової будівлі гімназії. Вогонь швидко поширився на весь дах. Площа пожежі склала близько 2000 кв. метрів. Бійці ДСНС відразу ж приступили до гасіння пожежі і пошуків додаткових джерел водопостачання.

Локалізувати полум'я вдалося більш, ніж через дві години, а повністю ліквідувати о 04.39.

У ДСНС зазначають, що боротьба з вогнем ускладнювалася тим, що корпус гімназії старої забудови з дерев'яними конструкціями та перекриттями. Полум'я через це дуже швидко поширювалося.

З пожежею боролися 60 рятувальників і було задіяно 16 одиниць техніки.

В результаті НП, жертв і постраждалих немає. Причини та обставини пожежі розслідують правоохоронці.

Українці, тим часом, обговорюють подію:

"Бережіть себе! Велике спасибі за те, що ви існуєте. Добре, що це сталося вночі і немає жертв"

"Мда, нелегким здався цього разу хлопцям нічний караул та ще в таке романтичне свято! Краще була б тиша і спокій і готували вітання для своєї другої половинки. Сухих вам рукавів)))"

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