Над аеродромом в Гостомелі зафіксували російські вертольоти, українська армія збила відразу три техніки противника під час важкого бою.
Очевидець опублікував кадри в Мережі.
"Вже штук 20 пролетіло, не видно українського герба, точно російські... Полетіли в бік аеропорту, чутно, що йде бій. Вже штук 30 нарахував точно", - розповів свідок.
Військовий журналіст Андрій Цаплієнко передає у своєму Телеграм-каналі, що десант ворожих гелікоптерів був знищений.
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Опубліковані відео та фото з місця подій.
Також журналіст повідомив про збитий над Вишгородом російський вертоліт.
Громадський діяч Євген Карась відзначати, що Генштаб не нервує, і задоволений практично всім ходом оборони на дільницях.
Відзначається, що росіянам вдалося прорватися лише на деякі проблемні місця, але вони розтягнулися.
"Їхні тили почали шматувати сили армійського спецназу.
Резервів ще багато. У нас зараз позитивна динамічна оборона.
Невеликі успіхи росіян-тимчасові. Вони не можуть закріпитися", - написав Євген Карась.
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