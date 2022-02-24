Українські військові після бою знищили російський десант в місті Гостомель під Києвом, очевидець нарахував близько 30 вертольотів - кадри оприлюднені в Мережі.

Над аеродромом в Гостомелі зафіксували російські вертольоти, українська армія збила відразу три техніки противника під час важкого бою.

Очевидець опублікував кадри в Мережі.

"Вже штук 20 пролетіло, не видно українського герба, точно російські... Полетіли в бік аеропорту, чутно, що йде бій. Вже штук 30 нарахував точно", - розповів свідок.

Військовий журналіст Андрій Цаплієнко передає у своєму Телеграм-каналі, що десант ворожих гелікоптерів був знищений.

Опубліковані відео та фото з місця подій.

Також журналіст повідомив про збитий над Вишгородом російський вертоліт.

Громадський діяч Євген Карась відзначати, що Генштаб не нервує, і задоволений практично всім ходом оборони на дільницях.

Відзначається, що росіянам вдалося прорватися лише на деякі проблемні місця, але вони розтягнулися.

"Їхні тили почали шматувати сили армійського спецназу.

Резервів ще багато. У нас зараз позитивна динамічна оборона.

Невеликі успіхи росіян-тимчасові. Вони не можуть закріпитися", - написав Євген Карась.

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