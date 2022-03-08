За смерть ще однієї невинної української дитини відповідальний Володимир Путін і його підконтрольна "орда".

В обложеному російськими окупантами Маріуполі, з-під завалів дістали тіло шестирічної дівчинки

Про те, що постійний обстріл мирного міста військами країни-агресора, призвів до болісної смерті маленької Тані, і навіть попри тривалу боротьбу за власне життя, шестирічна дівчинка померла, не дочекавшись порятунку, в Telegram-каналі Маріупольської міської ради , пише мер Вадим Бойченко .

За словами мера Маріуполя, мама дівчинки загинула, і з цієї причини, протягом усього періоду восьмиденної блокади міста, дівчинка залишалася одна під завалами, і померла від зневоднення. Також, Бойченко підкреслив - Це тільки одна з численних моторошних історій, що сталися в обложеному Маріуполі.

Окупанти просто залишили без водопостачання, електрики, опалення та зв'язку близько 500 тисяч жителів міста. При цьому, повністю закриті дороги, і місто фактично відрізане від світу, а будь-які спроби доставити гуманітарну допомогу, блокуються.

"У той час, як на відстані в півтори тисячі кілометрів від Маріуполя, у Варшаві або Будапешті, в Мюнхені або Парижі, діти йдуть в школу, в нашому місті вони позбавлені такої можливості. Точніше їх безжально і цинічно позбавили її. Позбавили мирного дитинства. Але ми ще можемо врятувати їх мирне майбутнє. Маріуполь необхідно деблокувати. Терміново необхідно відкрити гуманітарний коридор і врятувати півмільйона маріупольців.",- акцентував мер Маріуполя.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що українські захисниці звернулися до російських солдатів.

Також раніше ми інформували про те, що російські солдати хочуть скоріше повернутися додому, щоб піти в резерв, а не "удобрювати" своїми тілами українські поля.

А до цього наш портал повідомляли про те, скільки РФ втратила авіації в Україні за ці 13 днів війни.