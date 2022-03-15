Як пише Politeka.net, у Рівненській області кількість загиблих в результаті вчорашнього ракетного удару по телевежі зросла до 19 осіб. Ще 9 постраждали. Про це повідомили в Рівненській обласній військовій адміністрації.
"Роботи з розблокування території тривають. Їх планують завершити через кілька годин", - розповів начальник Рівненської обласної Військової адміністрації Віталій Коваль.
Нагадаємо, вранці, 14 березня, в Рівненській області дві ракети атакували телевізійну вежу і адмінприміщення біля неї. Постраждали також будинки жителів села, в якому була розташована телевежа. З будинків людей від вибухової хвилі злетіли дахи і вибило вікна.
Що стосується радіо і телемовлення, то в кабельній мережі воно відновлено. Людей інформують і про альтернативні теле - і радіомайданчики.
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