У Київській області в результаті попадання боєприпасу на нафтобазі почалася пожежа

Про це, як пише Politeka.net, повідомляють у ДСНС України.

«24 березня близько 20:00 в с.Калинівка Фастівського району в результаті обстрілу сталося потрапляння боєприпасів в нафтобазу з подальшим загорянням. Станом на 6 год. 25 березня спостерігалося горіння залишків нафтопродуктів в межах обвалення резервуарного парку нафтобази», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загрози поширення пожежі за межі нафтобази немає.

Додамо, у Київській області українські військові тримають оборону і переходять у контрнаступ. Про це в ефірі телемарафону повідомив радник глави МВС Вадим Денисенко.

«На Київщині ми стоїмо, переходимо в контрнаступ і рухаємося вперед», — заявив Денисенко.

За його словами, дуже серйозні бої йшли біля Баришівки, а також поблизу Бучі, Гостомеля, Ірпеня.

"... В тому числі було знищено 12 танків, кілька літаків, більше 10 одиниць броньованої техніки, більше 300 осіб», — додав Денисенко.

Раніше, 24 березня, російські окупанти обстріляли околиці Вишгорода Київської області. В результаті атаки була пошкоджена багатоповерхівка.

Нагадавши, українські захисники вдесяте розгромили окупантів у Чорнобаївці.

Також Politeka повідомляла, що на Харківщині окупанти зазнали чергового фіаско, обстрілявши самих себе.

Крім того Politeka писала, що, за словами Арестовича, у окупантів серйозні проблеми, фронт практично завмер.