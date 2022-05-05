У центрі Краматорська, що на Донеччині, російські окупанти завдали ракетного удару по житлових районах. За попередньою інформацією, шестеро людей отримали поранення. Про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.
"Черговий ракетний обстріл Краматорська. Підло, вночі, по житлових районах і центральній частині міста. Щонайменше, отримали серйозні пошкодження 3 п'ятиповерхівки, школа, садочок. Попередньо 6 поранених. Інформація про жертви і руйнування уточнюється", - повідомив Гончаренко.
Раніше повідомлялося, що окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. Відомо про наслідки ракетних ударів по місту, яких окупанти завдали ввечері 4 травня. Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук. "Одна потрапила в об'єкт транспортної інфраструктури, пошкодивши контактну мережу. Другу ракету вдалося збити нашим силам ППО. В обох випадках обійшлося без загиблих і постраждалих", - написав глава області.
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