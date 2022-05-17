Як повідомляють місцеві ЗМІ, горить приміщення підприємства "Геопласт", яке виробляє пласмасові плити, труби і пластасові вироби для упаковки.
На даний момент посилене угруповання пожежників ліквідує загоряння і намагається не допустити переміщення вогню на сусідні будівлі.
За попередньою інформацією, вогонь почався з даху заводу. Даних про поранених і загиблих поки немає.
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Додамо, що вчора, 16 травня, в Москві палахкотів недобудований бізнес-центр DM Tower.
На даху 18-поверхового бізнес - центру загорілися будматеріали - дим було видно з навколишніх районів міста.
Раніше повідомлялося про наймасштабніші пожежі в Красноярському краї. В результаті лісових пожеж постраждали десятки населених пунктів, згоріли сотні будинків. При цьому гасити пожежі було нікому і нічим, як повідомляли місцеві жителі – авіація і чоловіки зараз знаходяться на території України.
"Красноярський край, горять ліси і будинки. Але всі пішли на фронт, завойовувати чужі землі. Навіщо нам наша земля, наша тайга, наш Сибір, якщо Путін одержимий ідеєю помсти Україні і хоче її підкорити? З Росією вже можна не воювати, вона сама себе знищить!» ,- писали люди в соцмережах, публікуючи кадри пожежі.
Також Politeka писала, що в Красноярському краї рф вигорають дотла цілі села, кадри.