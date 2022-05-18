Маріупольська колаборантка Світлана Гаврик, яка брала участь у проведенні незаконного референдуму в 2014 році, радіє окупації і руйнуванню свого міста.

На це звернув увагу журналіст Денис Казанський із закликом запам'ятати в обличчя зрадницю.

"Дуже чекали тут, коли буде наш дорогий ДНР» - каже вона на тлі зруйнованих і згорілих житлових будинків.

Ну молодець, дочекалася. Правда від міста тепер мало що залишилося, а тисячі людей загинули від обстрілів «дорогого ДНР», але це ж дрібниці. Про своїх загиблих земляків тітонька навіть не згадує. Головне, для неї - що тепер дадуть бочку варення і кошик печива.

Таких персонажів, звичайно, треба прославляти. Щоб маріупольці знали, з кого питати за загиблих родичів і втрачене майно", - пише Казанський.

Раніше повідомлялося, що план росії щодо захисників "Азовсталі" розсекретив американський Інститут вивчення війни.

Також Politeka.net писала, що ворог веде наступ відразу у п’яти напрямках.

Крім того Politeka.net писала, що в офісі президента України тривають дискусії щодо мобілізації після 24 травня.