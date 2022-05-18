Маріупольська колаборантка Світлана Гаврик, яка брала участь у проведенні незаконного референдуму в 2014 році, радіє окупації і руйнуванню свого міста.
На це звернув увагу журналіст Денис Казанський із закликом запам'ятати в обличчя зрадницю.
"Дуже чекали тут, коли буде наш дорогий ДНР» - каже вона на тлі зруйнованих і згорілих житлових будинків.
Ну молодець, дочекалася. Правда від міста тепер мало що залишилося, а тисячі людей загинули від обстрілів «дорогого ДНР», але це ж дрібниці. Про своїх загиблих земляків тітонька навіть не згадує. Головне, для неї - що тепер дадуть бочку варення і кошик печива.
Таких персонажів, звичайно, треба прославляти. Щоб маріупольці знали, з кого питати за загиблих родичів і втрачене майно", - пише Казанський.
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