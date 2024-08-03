Російські літаки продовжують губили авіабомби над власною територією, а також над тією, що є тимчсово окупованою.

І мова йде про десятки випадків. Тільки станом на травень 2024-го року було відомо, що російські літаки «впустили» 46 ФАБів за три місяці.

Наприклад, 27 січня авіаційну бомбу ФАБ-250 виявили на території хутора Постніков Корочанського району. Місцевих мешканців вирішили не евакуювати.

Цього ж дня таку саму авіабомбу виявили в селі Стрілецьке Білгородського району на вулиці Лісовій. Близько 150 жителів, які мешкають у радіусі 500 метрів від місця падіння снаряда, довелося тимчасово евакуювати.

Також повідомлялось, що на території Бєлгородської області лише за одну добу росія "загубила" відразу вісім авіабомб. Так, згідно з неофіційними даними, у селі Велике Городище Шебекинського округу виявили одразу три авіабомби ФАБ-250. А в селах Добре та Поляна впали ФАБ-500. Боєприпаси не детонували, обійшлося без постраждалих.

Раніше, 18 лютого, у селі Солоти було знайдено ФАБ-250. Влада евакуювала близько 150 місцевих жителів. Цього ж дня російську авіабомбу ліквідували на полігоні.

Губернатор назвав авіабомбу "вибухонебезпечним предметом" і не став озвучувати причини його появи.

А у січні окупанти зізналися, що випадково загубили боєприпас над Рубіжним. Російські окупанти "впустили" з літака фугасну авіабомбу на тимчасово "контрольоване" ними місто Рубіжне Сєверодонецького району Луганщини. Терористична "влада" назвала це "позаштатною" випадковістю.

Він стверджував, нібито внаслідок цієї події ніхто не постраждав.

ФАБ-250

У травні російські військові впустили авіабомбу, яка впала на окуповане місто Єнакієво Донецької області. Внаслідок вибуху пошкодило житлові будинки, про постраждалих не повідомлялось.

Однак ця цифра продовжил зростати, 6 та 8 червня літаки рашистів загубили одразу три авіабомби над Бєлгородською областю. І станом на червень 2024 було відомо, що за останні чотири місяці росіяни скинули вже 87 авіабомб на свою територію та на окуповані регіони України.

У ніч на 27 липня «самоскид» прилетів на город жителя селища Розумне-71 за 20 метрів від його будинку. Бомба пішла на кілька метрів під землю, але не розірвалася.

Нагадаємо, що ФАБ – це фугасні авіаційні бомби, які мають найпотужнішу й універсальну уражальну дію серед авіабомб основного призначення. Маса вибухових речовин у ній становить близько 50% від загальної маси бомби. ФАБ має порівняно міцний корпус для проникнення в ґрунт або перешкоди типу міжповерхових перекриттів будівель і споруд. У назвах ФАБ-250, ФАБ-500, ФАБ-1500 число означає вагу авіабомби в кілограмах — 250, 500, 1500 кг відповідно.

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