Ізраїль і США готуються до удару Ірану у відповідь. Удари очікуються вже найближчими днями. В свою чергу дипломати Тегерана працюють, щоб ізраїльська реакція на цей удар не переросла у регіональну війну на Близькому Сході. Але більшість аналітиків сходяться на тому, що загроза війни між Ізраїлем та Іраном перебуває зараз на високому рівні.

Американські та арабські дипломати, які працюють над припиненням ескалації насильства, стикаються з мовчазним ворожнечим з боку Ірану та його ліванського союзника «Хезболли», які готуються до помсти за вбивства своїх лідерів у Тегерані та Бейруті.

Західні аналітики впевнені, що США повинні також вмовити війська Ізраїлю вийти з Гази. Це вимагає також забезпечення негайної гуманітарної допомоги зневіреним палестинцям. Це означає розробку надійної кінцевої гри для військової операції, яка поважає життя мирних жителів, та нового політичного врегулювання у Газі, яке одночасно відтісняє Хамас та дає мешканцям Гази деяку надію на майбутнє. Після цього Ізраїлю та Сполучених Штатів може бути легше переконати арабські країни допомогти відновити Газу.

Але якщо удар Ірану буде, то США вже готується відповідати. Ллойд Остін наказав авіаносній ударній групі USS Abraham Lincoln замінити авіаносну ударну групу USS Theodore Roosevelt, яка зараз знаходиться в Оманській затоці.

Остін також надіслав додаткові крейсера та есмінці, здатні виконувати протиракетні задачі, а також наказав Європейському командуванню США та Центральному командуванню США розгорнути в регіоні додаткові підрозділи наземної протиракетної оборони. За думкою аналітиків, такі дії можуть зупинити можливу атаку Ірану.



Джерело: Financial Times.

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