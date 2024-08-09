Росіяни здійснили страшний удар по багатолюдному місцю – кількість поранених стрімко зростає, є загиблі.

Окупанти вдарили по місту Костянтинівка, що у Донецькій області.

«Росіяни обстріляли місто зі ствольної артилерії, влучили у супермаркет. Це черговий цілеспрямований удар по місцю скупчення людей, черговий акт терору від росіян», - повідомили в Донецькій ОДА.

На місці працюють поліція, рятувальники, медики та всі відповідальні служби.

Спочатку повідомлялось про сімох поранених. Однк, заа словами очевидців, у гіпермаркеті і навколо на момент удару перебувало багато людей.

«Російська армія вірна собі. Ганебні поразки на фронті вона компенсує терористичними ударами по мирних жителів. У Костянтинівці Донецької області нелюди серед дня вдарили у працюючий супермаркет, переповнений людей. Він горить. Багато загиблих та поранених.

За свою слабкість армія Росії помстилася мешканцям Донбасу. Тим самим, яких нібито рятує та звільняє. В Росії цим пишаються», - прокоментував страшний удар по Костянтинівці журналіст і політичний оглядач Денис Казанський.

На даний момент відомо про двох загиблих і 17 поранених. Пошуково-рятувальна операція триває.

ОНОВЛЕНО:

У Костянтинівці четверо людей загинули, щонайменше 24 отримали поранення - повідомив оновлені дані президент Зеленський. За його словами, люди перебувають під завалами.

Російські війська вдарили по супермаркету та відділенню «Нової пошти». У компанії повідомили, що один зі співробітників пошти отримав контузію, частина посилок вціліла.

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Ситуація ускладнюється: окупанти намагаються захопити вісім населених пунктів на Донбасі.