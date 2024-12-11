Вчора, 10 грудня, війська РФ вдарили ракетами по центру Запоріжжя, збільшилася кількість загиблих.
В ОВА повідомили, що будівля медзакладу була знищена, пошкоджені будівлі поруч.
У Запоріжжі зросло число загиблих через російський удар.
Зранку 11 грудня повідомлялося про сімох жертв, напередодні була інформація про чотирьох загиблих.
Про це повідомили у ДСНС та керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Атака забрала життя сімох людей, 22 отримали поранення, під завалами ще є люди.
Прпередньо встановлено, що пошкоджені двадцять житлових будинків та три нежитлові будівлі.
Сьогодні, 11 грудня, у Запорізькій області оголошено день жалоби за загиблими через ворожу атаку, що сталася 10 грудня.
В ДСНС повідомили, що тривають аварійно-рятувальні роботи, на місці ЧП працюють екстрені служби міста та психологи.
Глава Запорізької ОВА додав, що у руїнах досі знаходяться четверо людей.
В Національній поліції у той же час повідомляють, що під завалами можуть бути п'ятеро людей.
"Поранення різного ступеня тяжкості отримали 22 особи (12 жінок, 9 чоловіків та 5-річна дівчинка). На місці події продовжують працювати поліцейські, рятувальники, волонтери та відповідні служби міста", - розповіли у Нацполіції.
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