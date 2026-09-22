Графіки відключення світла в Черкаській області 23 та 24 вересня охоплять десятки вулиць у Черкасах та Смілі. Енергетики проведуть планові роботи, тож частина будинків залишиться без електроенергії на кілька годин.

Графіки відключення світла у Черкаській області на 23 та 24 вересня передбачають планові знеструмлення у двох найбільших містах регіону — Черкасах та Смілі. Енергетики попереджають про кількагодинні відключення, пов'язані з ремонтними роботами на електромережах.

Коли не буде світла в Черкасах

Про це повідомляє Черкасиобленерго — графіки опубліковано на офіційному ресурсі компанії. Згідно з ними, у Черкасах 23 вересня електроенергію вимикатимуть з 09:00 до 17:00, а 24 вересня — з 09:00 до 16:00.

Під відключення потраплять, зокрема, вулиці Припортова, Волкова, В. Чорновола, Захисників України, Кривалівська, а також окремі будинки на бульварі Т. Шевченка та вулиці Хрещатик. Повний перелік адрес значно ширший.

Години та вулиці у Черкасах

Значну частину знеструмлень запланували в центральній та прибережній частині міста. Наприклад, на вулиці Припортовій та Волкова світла не буде впродовж більшої частини робочого дня — з 09:00 до 17:00.

Окремо виділено низку адрес на бульварі Т. Шевченка: будинки 135, 145, 311а та 317. Тут відключення триватиме в ті самі години, що й на решті вулиць Черкас.

Сміла: з 08:00 до 17:00

У Смілі відключення 23 та 24 вересня триватимуть довше — з 08:00 до 17:00. Без світла лишаться десятки будинків на вулицях Мечникова, Мліївська, Світанкова, Б. Хмельницького, Б. Козловського, О. Бакуменка та Н. Яремчука.

Також у графік потрапили провулок Кобзарський, вулиці П. Сагайдачного, Квіткова, Композитора Лисенка та провулок Н. Яремчука. Як пояснюють енергетики, відключення пов'язані з плановими ремонтами, тож години можуть незначно коригуватися.

Що робити мешканцям

Черкасиобленерго радить завчасно зарядити телефони та пауербанки, відживити необхідну електропобутову техніку від мережі та подбати про воду. Час відновлення електропостачання завжди вказується орієнтовно.

Актуальні графіки планових відключень уточнюються щодня на офіційній сторінці Черкасиобленерго.

Раніше Politeka повідомляла, графіки відключення світла у Черкаській області на тиждень з 21 по 27 вересня: опубліковано адреси.