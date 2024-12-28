Українцям назвали наймасштабніші за кількістю випущених ракет ворожі атаки за час війни.

Так, 2 січня 2024 року росіяни випустили по Україні 99 ракет («Іскандер», «Кинжал», Х-31П, Х-555, Х-101, Х-55, «Калібр») та всього 35 безпілотників, сили ППО збили всі дрони та 72 ракети.

Основний удар припав на Київ та область, Харків, троє загиблих та півсотні поранених, пошкоджено багатоповерховий житловий будинок та автосалон.

У Харкові того дня загинуло троє людей і понад 60 постраждали.

22 березня росія атакувала 88 ракетами (Х-101, Х-22, Х-101, Х-59, «Кинжал», «Іскандер», С-300 та С-400) та 63 безпілотниками. ППО збила 37 ракети та 55 дронів. Загинуло п'ятеро людей і більше 20 було поранено, пошкоджено об'єкти генерації та розподілу електроенергії.

Було серйозно пошкоджено Дніпровську ГЕС, після обстрілу практично повністю було знеструмлено Харків.

26 серпня ворожа армія запустила 127 ракет («Кинжал», «Іскандер-М»/KN-23, Х-101, «Калібр», Х-22, Х-59/Х-69) та 109 ударних дронів. Авіація, зенітні ракетні війська, тоді вдалося збити 102 ракети та 99 ударних дронів.

Масований обстріл був 17 листопада - 120 ракет (Х-101, Х-22, "Калібр", Х-69, Х-59, Х-31П, "Іскандер", "Кинжал", "Циркон") і 90 дронів: збиті 102 ракети та 42 дрони.

В результаті атаки загинули семеро людей і 20 отримали поранення.

Джерело: slovoidilo.

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