31 переселенець у Сумах отримав допомогу від Червоного Хреста. Розповідаємо, як зареєструватися, щоб надалі отримувати продуктові та гігієнічні набори.

Гуманітарна допомога для ВПО у Сумській області — тема, яка залишається актуальною для сотень родин. 4 вересня Сумська обласна організація Товариства Червоного Хреста України передала набори підтримки 31 вимушеному переселенцю, які нині перебувають у Сумах.

Як повідомляє сумське видання «Шанс», люди отримали продуктові набори від фонду, а також гігієнічні засоби від міського осередку Червоного Хреста. Допомогу видавали в пункті, що працює у Сумах.

У Товаристві Червоного Хреста наголошують: підтримку надають тим переселенцям, які зареєстровані в організації. Тому тим, хто прибув до Сум протягом 2025–2026 років і ще не ставав на облік, варто звернутися за реєстрацією.

Як зареєструватися на отримання допомоги

Щоб стати на облік і надалі отримувати набори, переселенцям потрібно звернутися до Сумської обласної організації Товариства Червоного Хреста України. Із собою слід мати документ, що посвідчує особу, та довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності).

Після реєстрації людину вносять у списки на наступні видачі. Графік видачі та перелік документів уточнюють безпосередньо в організації — саме там повідомляють актуальний час і місце отримання наборів.

Раніше Politeka повідомляла, грошова допомога для ВПО у Сумській області: як оформити виплату.

Також Politeka повідомляла, грошова допомога для ВПО у Сумській області: хто та як може отримати 12 300 гривень.