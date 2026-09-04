На Полтавщині офіційно обліковано 189 128 внутрішньо переміщених осіб. Більшість переселенців прибула з прифронтових регіонів, а в місцях тимчасового проживання мешкає менш ніж 3,7 тисячі осіб.

Гуманітарна допомога для ВПО у Полтавській області залишається однією з наймасштабніших в Україні — на кінець серпня 2026 року в регіоні офіційно обліковано 189 128 внутрішньо переміщених осіб. Такі дані навело Управління у справах реінтеграції, соціального захисту ветеранів та ВПО Полтавської ОВА у відповіді на запит видання «Коментарі».

Хто знайшов прихисток на Полтавщині

За даними Єдиної інформаційної бази даних про ВПО, станом на 28 серпня 2026 року в області налічувалося 189 128 переселенців. У демографічній структурі переважають жінки та люди працездатного віку.

Жінок — 113 079 осіб, чоловіків — 76 049. Осіб працездатного віку — 91 841. Пенсіонерів — 49 179, дітей до 18 років — 35 295, осіб з інвалідністю — 12 813.

Звідки прибули переселенці

Географія походження евакуйованих напряму відображає інтенсивність бойових дій. Найбільше людей прибуло з Донецької області — 66 412 осіб, друга за чисельністю група — з Харківщини: 62 898 переселенців.

Далі йдуть Луганська (18 941 особа), Сумська (6 794), Запорізька (5 386), Дніпропетровська (4 224) та Херсонська (3 509) області. Ще 957 переселенців прибули з тимчасово окупованих Криму та Севастополя.

Скільки людей живе у місцях тимчасового проживання

У Полтавській області офіційно затверджено 65 місць тимчасового проживання (МТП). Нині в них мешкає 3 672 особи — це менш ніж 2% від загальної кількості зареєстрованих ВПО. Більшість переселенців винаймає житло самостійно або живе в родичів.

Скільки коштує утримання містечка для переселенців

В ОВА зазначили, що мають дані про бюджетні витрати лише щодо одного об'єкта — модульного містечка в Полтаві на 245 місць. Його облаштували на початку 2023 року в межах міжнародного проєкту «Під безпечним дахом» за сприяння уряду Великої Британії та Фонду міжнародної солідарності Польщі.

2025 року на утримання містечка з бюджету спрямували 1 335 тисяч гривень, а за січень–червень 2026 року витрати склали 526,8 тисячі гривень.

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