Субота, 5 вересня, обіцяє бути днем підвищеної інтуїції, спілкування та несподіваних новин. Зорі радять довіряти собі, але перевіряти факти, перш ніж робити висновки. Прогноз на цей день оприлюднило видання Horoscope.com.

Овен

Сьогодні друзі принесуть Овнам цікаві новини — можливо, про якісь глобальні події, а можливо, просту цікаву чутку про спільних знайомих. Насолоджуйтесь спілкуванням, але не сприймайте все почуте як абсолютну істину: частина інформації може бути радше плодом чужої фантазії, ніж фактом. Короткі поїздки по місту чи району можуть принести новини про майбутні зміни у вашому середовищі. День обіцяє бути непередбачуваним, тож будьте готові до сюрпризів і сприймайте їх з легкістю.

Телець

У Тельців сьогодні чудовий день для кар'єри: уява працює на повну, і це можна використати, щоб підвищити ефективність на роботі. Є шанс отримати похвалу від керівництва, а можливо, навіть пропозицію підвищення чи збільшення зарплати. Головне — не приховуйте від начальства слабкі місця своїх проєктів чи ідей. Чесність зараз важливіша, ніж бажання виглядати ідеально: у довгостроковій перспективі відкритість принесе більше користі, ніж спроби замовчати проблеми.

Близнюки

Думки Близнюків сьогодні мчать зі швидкістю світла: ідеї для творчих і нестандартних проєктів виникають швидше, ніж встигаєте їх обміркувати. Записуйте все, що спадає на думку — можливо, часу втілити задум зараз немає, але пізніше ці нотатки стануть у пригоді. Варто розглянути відвідування лекції, семінару чи онлайн-курсу, а також зустріч із друзями в невеликій компанії — така активність додасть натхнення і нових контактів.

Рак

Ракам сьогодні вночі можуть снитися незвичні сни, а інтуїція працюватиме на максимум. Можливо, подумаєте про когось — і саме ця людина невдовзі зателефонує. Водночас є ризик надмірної тривожності: не панікуйте, якщо якісь сигнали здадуться тривожними. Перш ніж робити висновки, перевірте факти — швидше за все, реальність виявиться набагато спокійнішою й приємнішою, ніж підказувала уява. Довіряйте собі, але без зайвого драматизму.

Лев

Леви сьогодні відчують приплив теплоти й доброзичливості до всіх навколо. Можливі запрошення на вечірки чи інші соціальні події — і швидше за все, це буде приємне спілкування з новими знайомствами. Водночас варто подбати про імунітет: сезон простуд у розпалі, і саме зараз організм може бути трохи вразливішим. Більше вітаміну С, тепліший одяг і помірна активність допоможуть насолодитися вечором без прикрих несподіванок.

Діва

На роботі у Дів сьогодні панує тепла атмосфера — стосунки з колегами складаються добре, і це може позитивно вплинути на кар'єру. Але не варто сприймати все за чисту монету: хтось із оточення може мати до вас приховані претензії, тож зайва довірливість зараз недоречна. Також варто уникати тісного контакту з тими, хто почувається не найкраще — імунітет трохи ослаблений, і краще зайвий раз перестрахуватися, ніж підхопити сезонну хворобу.

Терези

Терезам сьогодні може трапитися цікава інформація, яка розбудить інтерес до чогось нового — далеких країн, культур чи історичних тем. Можливе спілкування з освіченими людьми, іноземцями чи гостями з інших міст — і їхні історії здатні захопити настільки, що день промине непомітно. Це чудовий момент, щоб розширити кругозір: підписатися на цікавий курс, почати вивчати нову тему чи просто дозволити собі трохи інтелектуальної авантюри.

Скорпіон

Скорпіонів цієї ночі можуть відвідати яскраві, насичені сни — і саме вони здатні підказати ідею для творчого проєкту, наприклад, оновлення інтер'єру чи іншого перетворення дому. Енергії буде багато, і виникне бажання одразу братися до справи та працювати без перепочинку. Тут варто бути обережними: азарт легко призводить до перевтоми. Розподіліть сили розумно, щоб натхнення не обернулося виснаженням і поганим самопочуттям наступного дня.

Стрілець

Стрільців сьогодні порадує приємне повідомлення від ділового або романтичного партнера. Новина здатна викликати спільне натхнення й піти на користь як стосункам, так і спільній справі. Головна порада дня — бути відкритими: не приховуйте від партнера свої сумніви чи тривоги, краще проговорити все відкрито. Чесна розмова знімає напругу і зміцнює довіру. Не варто хвилюватися завчасно — попереду все складеться добре, якщо не мовчати про важливе.

Козеріг

Гарний день, щоб Козерогам поговорити з керівництвом про підвищення зарплати чи інші способи збільшити доходи — начальство сьогодні у сприятливому, доброзичливому настрої. Водночас це вдалий момент вивчати варіанти інвестицій, але не поспішати з реальними вкладеннями: інформація, яка трапляється зараз, може виявитися неповною чи неточною. Краще зачекати приблизно тиждень, зібрати більше фактів і тільки тоді приймати остаточне рішення щодо грошей.

Водолій

Водоліїв сьогодні охопить особливо романтичний і чуттєвий настрій — і оточуючі це помітять: захоплені погляди можуть надходити навіть від незнайомців. Пристрасть на високому рівні, тож це чудовий вечір для романтичного побачення чи затишного вечора з близькою людиною. Водночас творча енергія теж на піку — варто спрямувати її в мистецьку діяльність, чи то малювання, музику, чи будь-яке інше хобі, що дає натхнення.

Риби

У Риб сьогодні прокинеться бажання втекти від рутини разом із коханою людиною — хоча б у думках. День чудово підходить для тихого вечора вдома в атмосфері затишку та близькості. Можливо, захочеться побалувати себе смачною їжею, приємним напоєм чи просто комфортом м'якого крісла. Дозвольте собі трохи розслабитися й насолодитися простими радощами — трохи самовтіхи зараз піде тільки на користь настрою.