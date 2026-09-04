Ріелторка Анжеліка Негода в ефірі Телеканалу D1 пояснила, як працюють житлові сертифікати, ваучери та грошові компенсації для переселенців, і попередила, у який строк потрібно вкластися, щоб кошти не повернулися до бюджету.

Житло для ВПО у Дніпропетровській області можна отримати за кількома програмами — але кожна має свій строк дії, і прострочення може коштувати сертифіката. Про те, скільки часу є на укладення угоди, у марафоні «Простір Свободи» на Телеканалі D1 розповіла ріелторка Анжеліка Негода.

Вона наголосила: грошові компенсації та сертифікати — це дві різні категорії, і плутати їх не можна. «єВідновлення» та постанова №600 — це компенсація за знищене або пошкоджене внаслідок бойових дій житло. Кошти надходять на рахунок людини, яка подала заявку, і сам сертифікат діє протягом п’яти років.

Але після отримання сертифіката починається окрема процедура — бронювання коштів. Саме з моменту бронювання йде відлік часу на угоду. За цими категоріями людина має 30 днів, щоб провести угоду. Якщо не вкластися — гроші з броньованого рахунку не «згорають», а повертаються назад до програми, до бюджету. Далі доведеться знову проходити процедуру бронювання й чекати в електронній черзі.

Інший строк — для ваучера на 2 млн грн, який надають внутрішньо переміщеним особам і ветеранам зі статусом учасника бойових дій. Після бронювання коштів такий сертифікат діє 60 днів — саме стільки дають, щоб встигнути укласти угоду.

Грошова компенсація, яку виплачують за постановами для сімей загиблих захисників і внутрішньо переміщеним особам, працює інакше. Вона діє до кінця воєнного стану і ще пів року після його завершення. За цей час отримувачі повинні використати кошти.

Як не втратити сертифікат

Визначте свою категорію: «єВідновлення» / постанова №600 (30 днів) чи ваучер на 2 млн грн для ВПО та УБД (60 днів).

Після бронювання коштів одразу зафіксуйте дату і рахуйте строк угоди.

Не встигли у 30 днів — гроші повернуться до бюджету, доведеться повторно бронювати і чекати в електронній черзі.

Окремо ріелторка згадала нові умови програми «єОселя» — пільгові ставки та можливість спрямувати державні компенсації на перший внесок. Також у розмові йшлося про нюанси продажу частки в майні та переважне право співвласників, однак головний акцент — саме на строках, у які переселенці мають вкластися.

Раніше Politeka повідомляла, грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області: хто може отримати гроші за новою програмою.

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