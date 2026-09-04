Грошова допомога для пенсіонерів та ВПО в Чернігівській області оформлюється через територіальні підрозділи Пенсійного фонду.

Грошова допомога для пенсіонерів та ВПО в Чернігівській області у цьому випадку стосується державної соціальної виплати на догляд, яку можуть призначити окремим категоріям людей за наявності визначених законом підстав, повідомляє Politeka.

Право на таку підтримку мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території держави. Також скористатися нею можуть біженці, особи, які потребують додаткового захисту, а за встановлених умов — громадяни Польщі.

Інформацію про це надає ПФУ.

Отримувачами можуть бути особи з інвалідністю внаслідок війни. Для I групи допомога передбачена окремо, а для II та III групи важливо, щоб людина була одинокою та мала медичний висновок про необхідність постійного стороннього догляду.

Окремі умови діють для пенсіонерів за вислугу років. Йдеться, зокрема, про людей з інвалідністю I групи, якщо відповідний стан пов’язаний із захворюванням, отриманим під час служби, а також самотніх громадян, яким необхідна допомога іншої особи.

Підтримка доступна й одиноким малозабезпеченим пенсіонерам. Їхній середньомісячний дохід за останні шість місяців має відповідати встановленому критерію, а потребу в постійному догляді підтверджує лікарсько-консультативна комісія.

На окремих умовах виплату можуть оформити малозабезпечені люди з інвалідністю I групи, а також самотні громадяни віком від 80 років, якщо медики підтвердили необхідність стороннього догляду.

Для оформлення знадобляться заява, документ, що посвідчує особу, та реєстраційний номер платника податків. Залежно від ситуації можуть вимагатися декларація про доходи, медичний висновок, документи щодо опікунства або підтвердження статусу особи з інвалідністю внаслідок війни.

Грошова допомога для пенсіонерів та ВПО в Чернігівській області оформлюється через територіальні підрозділи Пенсійного фонду, виконавчі органи місцевих рад або центри надання адміністративних послуг.

Перед поданням заяви варто перевірити, чи відповідає людина встановленим критеріям, адже перелік документів залежить від конкретної категорії отримувача та підстави для призначення виплати.

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