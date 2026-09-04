За період із 2023 по 2026 рік із небезпечних районів Херсонської області вдалося евакуювати близько 3 940 дітей, із них 626 — у межах обов'язкової евакуації. У Херсонській ОВА нагадали, куди звертатися родинам, які планують виїхати.

Із небезпечних районів Херсонської області за період 2023–2026 років евакуювали близько 3 940 дітей. Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації, інформує медіаплатформа «Вгору». Із загальної кількості 626 дітей перемістили в межах обов'язкової евакуації.

Попри оголошені заходи, частина родин досі залишається жити в небезпечних зонах. Служби у справах дітей спільно з ювенальною поліцією регулярно проводять оповіщення родин щодо необхідності виїзду. Якщо батьки чи опікуни відмовляються виїжджати добровільно, питання вирішують через суд.

Цьогоріч Кабінет Міністрів України затвердив порядок евакуації дітей із територій активних і можливих бойових дій без супроводу батьків або законних представників. Після виїзду дитина проходитиме медичне обстеження, оцінку потреб і отримуватиме необхідну допомогу. Насамперед її намагатимуться влаштувати до родичів або близьких людей. Якщо це неможливо — тимчасово до патронатної чи прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу або закладу соціального захисту.

За даними ХОВА, наразі на правобережжі області проживають понад 12 400 дітей. Найбільше — у Бериславському районі та Херсонській міській громаді. У липні Рада оборони додала до переліку територій обов'язкової евакуації Зеленівку, Чарівне та Хрещенівський старостинський округ.

У Херсоні обов'язкова евакуація поширюється на мікрорайон «Текстильний», окремі вулиці Центрального, Корабельного та Дніпровського районів: Університетську, Театральну, Білоруську й Комунальну, а також вулиці та провулки в напрямку річок Кошова й Дніпро. Розширення переліку пов'язане зі збільшенням географії обстрілів російських військ у Херсонській, Нововоронцовській і Бериславській громадах.

Куди звертатися для евакуації

Родини, які хочуть виїхати з небезпечних районів, можуть зателефонувати на «гарячу лінію» Херсонської ОВА за номерами: 0800101102 або 0800330951. Після переїзду допомогу з пошуком житла, оформленням статусу ВПО, медичними та гуманітарними питаннями надають у хабах для переселенців — контакти публікують на офіційних сторінках ОВА.