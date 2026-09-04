Оренда житла в Одесі в серпні 2026 року подорожчала майже в усіх сегментах ринку довготривалої оренди. Понад половина всіх пропозицій зосереджена в Приморському районі, а найбільший попит традиційно мають одно- та двокімнатні квартири.

Ціни в Одеській області продовжують зростати, і ринок оренди житла — не виняток. В Одесі в серпні 2026 року порівняно з аналогічним періодом 2025-го подорожчали практично всі основні сегменти довготривалої оренди.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на аналітику маркетплейсу перевіреної нерухомості DIM.RIA. Там проаналізували ситуацію на ринку довготривалої оренди Одеси у серпні 2026 року та порівняли показники з минулим роком. Літо не принесло здешевлення житла: пропозиція зростала, але разом із нею підвищувалися й ціни.

Приморський район — понад половина всіх пропозицій

Головним центром ринку оренди Одеси залишається Приморський район. У серпні на нього припадало 53% усіх пропозицій житла в довготривалу оренду. За рік вибір об'єктів тут суттєво розширився: кількість пропозицій зросла на 48%.

Ще помітніша динаміка в окремих мікрорайонах. Найбільше за рік пропозиція збільшилася в Аркадії — на 59%, у Містечку Котовського — на 48%, у Слобідці — на 41%.

Основу ринку формують невеликі та середні квартири. 54% усіх пропозицій — однокімнатне житло, ще 31% — двокімнатні квартири. В окремих районах частка однокімнатних помешкань перевищує половину всієї пропозиції.

Що шукають орендарі

Структура попиту загалом відповідає пропозиції, однак інтерес до двокімнатного житла майже зрівнявся з попитом на однокімнатні квартири. У серпні 47% інтересу орендарів припадало на 1-кімнатні квартири, а 44% — на 2-кімнатні. Будинки та таунхауси залишаються значно менш масовим сегментом: їхня частка становила лише 2%.

Скільки коштує оренда квартири в Одесі

За рівнем орендних ставок Приморський район суттєво випереджає інші частини міста. У серпні середня ціна тут становила: 18,4 тис. грн на місяць — за однокімнатну квартиру, 25,4 тис. грн — за двокімнатну, 39,4 тис. грн — за трикімнатну. В інших районах міста оренда в середньому обходиться у 1,5–2 рази дешевше.

Найбільше за рік подорожчали приватні будинки та однокімнатні квартири. Водночас вартість двокімнатного житла змінилася мінімально — лише на 1%.

За темпами зростання цін перше місце посідає Хаджибейський район: оренда тут подорожчала на 38–78%, залежно від кількості кімнат. Це свідчить, що зростання ставок відбувається не лише в традиційно дорогому центрі.

Де найдорожче орендувати однушку

Серед мікрорайонів найвищі ціни на однокімнатне житло зафіксували в популярних локаціях Одеси. Найдорожчою залишається Аркадія, де середня оренда однокімнатної квартири становить 26,1 тис. грн на місяць. Далі йдуть Великий Фонтан — 18,2 тис. грн/міс. та Центр — 15,1 тис. грн/міс. При цьому в Аркадії за рік кількість доступних об'єктів зросла на 59%.

Дані серпня показують подвійний тренд: пропозиція на ринку зростає, але разом із нею продовжують підвищуватися й ціни. Найбільш затребуваними залишаються 1- та 2-кімнатні квартири, які разом формують 91% інтересу орендарів.

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