Військовий експерт попередив, які населені пункти Запорізької області в 2025 році опиняться під загрозою нового наступу російських окупаційних військ.

Одна з точок, де окупанти намагатимуться прорватися у Запорізькій області, – це Роботинський виступ, який ЗСУ звільнили у 2023 році.

Про це розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв'ю Главкому.

Також, за словами експерта, противник може активізувати бойові дії в районі Пологи – Гуляйполе для того, щоб перерізати рокадні дороги, які дозволяють українським захисникам підживлювати Новосілку та Велику Новосілку.

Роман Світан підкреслив, що, швидше за все, наступальні операції російських окупаційних військ у Запорізькій області стосуватимуться саме південно-східної її частини, а сам облцентр Запоріжжя у 2025 році для росіян залишиться таким же недосяжним, як і Дніпро, бо вони не мають сил та засобів для такого масштабного наступу.

Військовий експерт зазначив, що місто Пологи, яке знаходиться на південь від Гуляйполя, є одним із важливих військових хабів, де є і залізниця, і шосейка, тобто хороша логістика з підвезення боєприпасів та розгортання техніки, і окупанти це використовуватимуть, щоб створювати нам проблеми біля Гуляйполя.

"Але знову-таки у загальній концепції просування російських військ уздовж кордону Донецької області та з півдня", – додав Роман Світан.

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