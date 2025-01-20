Російська Казань перебувала під масованою атакою, у місті закрили аеропорт.

Ймовірно, атака дронів припала на Казанський авіазавод імені Горбунова, під ударом виробництво.

У Казані 20 січня пролунала серія вибухів, з яких було чути в Авіабудівному районі.

Місцева влада повідомляла про роботу ППО, проте є ймовірність, що під удар потрапили стратегічні заводи, в мережі повідомляють про авіазавод імені Горбунова.

Про це повідомили у телеграм-каналі ASTRA, очевидці інформували, що один із безпілотників потрапив у порожній резервуар на території Казанського авіазаводу ім. Горбунова.

Ймовірно, стратегічні заводи Казану потрапили під атаку безпілотників.

У мережі навіть з'явилися відео з місця, але їхня достовірність офіційно не підтверджена.

Серед можливих цілей ударів міг бути і Казанський вертолітний завод, який вважають ключовим підприємством російського ОПК та спеціалізується на виробництві гелікоптерів сімейства Мі-8/17, Ансат та Мі-38.

Відомо, що під час атаки було закрито аеропорт Нижньокамська, третього за чисельністю міста Татарстану.

Тимчасові обмеження на прийом та випуск повітряних суден запроваджено в аеропорту Іжевська, столиці Республіки Удмуртія.

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