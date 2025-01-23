У ніч проти 23 січня російська армія завдала балістичних ударів по Запоріжжю та Запорізькій області.

Під час оголошеної повітряної тривоги в Запоріжжі пролунало щонайменше кілька потужних вибухів.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Ворог знову бʼє по місту. Мінімум 4 вибухи пролунало у Запоріжжі. Попередньо, є постраждалі. Тривога оголошена по всій області. Не нехтуйте правилами безпеки", – заявив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Четверо співробітників ДСНС дістали поранень внаслідок російського удару по Запоріжжю, відомо, що госпіталізовано, повідомив Федоров у повідомленні у соціальних мережах.

Внаслідок удару пошкоджено житлові будинки у Запоріжжі, вибуховою хвилею вибито вікна, понівечено дах.

За попередніми даними, загинув чоловік, постраждали 25 людей, серед яких двомісячне немовля. Уточнюються дані щодо людей під завалами.

Станом на 05:46 було повідомлено, що п'ятеро людей перебуває у важкому стані.

Постраждалі внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю отримують всю необхідну допомогу медиків.

Увечері 22 січня російська армія теж завдала удару по Запоріжжю, внаслідок чого в одному з районів міста сталась пожежа.

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