Під час оголошеної повітряної тривоги в Запоріжжі пролунало щонайменше кілька потужних вибухів.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Ворог знову бʼє по місту. Мінімум 4 вибухи пролунало у Запоріжжі. Попередньо, є постраждалі. Тривога оголошена по всій області. Не нехтуйте правилами безпеки", – заявив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Четверо співробітників ДСНС дістали поранень внаслідок російського удару по Запоріжжю, відомо, що госпіталізовано, повідомив Федоров у повідомленні у соціальних мережах.
Внаслідок удару пошкоджено житлові будинки у Запоріжжі, вибуховою хвилею вибито вікна, понівечено дах.
За попередніми даними, загинув чоловік, постраждали 25 людей, серед яких двомісячне немовля. Уточнюються дані щодо людей під завалами.
Станом на 05:46 було повідомлено, що п'ятеро людей перебуває у важкому стані.
Постраждалі внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю отримують всю необхідну допомогу медиків.
Увечері 22 січня російська армія теж завдала удару по Запоріжжю, внаслідок чого в одному з районів міста сталась пожежа.
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