В ніч на 25 лютого російські війська завдали комбінованого удару по Україні, застосувавши дрони та ракети.

Так, на 25 лютого ворожа армія завдала комбінованого удару по Україні, армія РФ атакувала дронами та ракетами.

Ввечері 24 лютого російські війська запустили по Україні безпілотники.

Вранці рф атакувала Україну крилатими ракетами зі стратегічних бомбардувальників. Під ударом перебували центральні та північні регіони, лунали вибухи та працювала протиповітряна оборона нашої країни.

О пів на шосту ранку 25 лютого окупанти здійснили пуски крилатих ракет із чотирьох літаків Ту-95МС у районі Енгельса Саратовської області РФ.

На Київщині через російську атаку в ніч на 25 лютого в Обухівському районі була травмована 44-річна жінка.

Як повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, постраждалу жінку з різаною раною ноги госпіталізували до місцевої лікарні - жінці надають необхідну допомогу.

Через уламки БпЛА в Обухівському районі пошкоджені вісім приватних будинків, господарські приміщення, два гаражі та два автомобілі.

У Фастівському районі на Київщині пошкоджені чотири приватних будинки та автомобіль.

Як повідомлялося раніше, ввечері 24 лютого у низці областей України була оголошена повітряна тривога через дронову атаку з боку російських окупантів.

Також стало відомо про роботу ППО у низці регіонів.

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