Російська армія завдала масованого обстрілу Харківської, Одеської, Київської областей з використанням ударних дронів, відомо про загиблих і поранених.

У ніч на 1 березня ворожі сили завдали масованих ударів по Київському, Шевченківському та Новобаварському районам Харкова, а також по Харківському району області, передає Politeka.net.

Ворог завдав 9 ударів у різних районах міста, за попередніми даними, постраждали 12 осіб, повідомляє прес-служба ДСНС та Харківська обласна прокуратура, передає Політека.

"Один із безпілотників потрапив до триповерхової будівлі медустанови, викликавши пожежу на даху. Спільними зусиллями рятувальників, поліції, медиків та волонтерів евакуйовано 64 особи, серед них – 56 пацієнтів та дитина", – йдеться у повідомленні.

Росія атакувала Одеську область ударними дронами, внаслідок ворожого обстрілу загинула людина, ще троє людей постраждали, пошкоджені будівлі та транспорт.

Російські війська здійснили атаку на Одеську область ударними дронами. Внаслідок удару загинув 41-річний чоловік, ще троє людей отримали поранення та були госпіталізовані.

У ніч проти 1 березня росіяни атакували дронами Київську область, є пошкодження у трьох районах.

Про це заявив виконувач обов'язків голови Київської ОВ Миколи Калашник.

"В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі", - повідомив Калашник.

Постраждалих у результаті ворожої атаки немає, попадань в об'єкти критичної інфраструктури не зафіксовано, пошкодження фіксуються у трьох районах області.

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