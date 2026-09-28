Подорожчання продуктів у Кіровоградській області продовжується: восени в супермаркетах регіону помітно додали в ціні гречка, рис, соняшникова олія та цукор. Розповідаємо, скільки тепер доведеться платити за базовий продуктовий кошик.

Подорожчання продуктів у Кіровоградській області зачепило і базовий кошик: за даними порталу «Мінфін» станом на 28 вересня, найбільше за осінь додали в ціні гречка та цукор.

Гречка в супермаркетах регіону зараз коштує в середньому 80,95 гривні за кілограм. У серпні середньомісячна ціна була 74,63 гривні — тобто за місяць крупа подорожчала більш ніж на 6 гривень. У деяких мережах, наприклад Megamarket, її вже продають по 99 гривень за кілограм.

Рис також піднявся в ціні. Довгий рис тепер у середньому коштує 67,66 гривні за кілограм проти 59,74 гривні у серпні, а пропарений — 61,37 гривні. Цукор кристалічний у середньому продають по 35,82 гривні за кілограм, хоча ще в серпні він коштував 30,22 гривні.

Подорожчала соняшникова олія та борошно. Рафінована олія «Олейна» (850 мл) зараз у середньому 104,66 гривні, «Щедрий Дар» — 100,66 гривні. Пшеничне борошно «Хуторок» подорожчало до 36,72 гривні за кілограм, а двокілограмова пачка — до 72,64 гривні.

Додав у ціні й сік. Яблучний сік Galicia (1 літр) тепер у середньому 107,38 гривні проти 104,54 гривні у серпні, а «Наш Сік» мультивітамін (950 мл) — 69,70 гривні.

Раніше Politeka повідомляла, подорожчання продуктів у Кіровоградській області: ціни на яйця та крупи стрімко зросли.