28 апреля відзначають багато важливих свят і історичних подій.
Politeka.net також розповість, що означає 28 апреля за народним календарем, у кого сьогодні День ангела і хто зі знаменитостей святкує День народження.
Яке 28 квітня свято у світі
28 квітня є привід відзначити відразу декілька важливих свят.
Також 28 квітня світова спільнота відзначає свято, засноване Міжнародною організацією праці, – Всесвітній день охорони праці. За даними статистики, у всьому світі щодня на робочому місці вмирають в середньому 5 тисяч людей. Тому це свято у сучасних реаліях більш, ніж актуальне.
Потужний вибух прогримів в багатоповерхівці Києва, рятують поранених: фото та перші подробиці
Штурм офісу Зеленського, повернення Януковича і новий курс валют – головне за ніч
Оплатити комуналку буде неможливо: що зміниться з 28 квітня, важливе роз'яснення НБУ
Задубіла Валюха зі "Сватів" вразила зовнішнім виглядом: "Очі наповнені сльозами..."
Окрім цього, остання неділя квітня – Всесвітній день поріднених міст. У загальній складності це свято відзначають більш 3500 міст світу.
Національні свята 28 квітня:
День героїв Барбадосу
День незалежності Ізраїля
Жартівливі свята
День шлюбного агентства
Свято моральних цінностей
Історичні події 28 квітня: що цікавого відбувалося
1563 – першодрукарі Іван Федоров та Петро Мстиславець розпочали друк першої книги.
Ані Лорак перетворилася на “ведмедя” і зганьбилася на сцені: “Яка гидота”
1784 – французькі винахідники Лонуа і Б’єнвеню продемонстрували першу саморушну маленьку модель вертольота.
1914 – у США запатентовано повітряний кондиціонер.
1919 – на Паризькій мирній конференції прийнято рішення про створення Ліги Націй – організації, покликаної сприяти міжнародному співробітництву і запобігати збройним конфліктам, і затверджено Статут Ліги.
1923 – у Лондоні відкрили стадіон “Уемблі”.
1987 – у США вперше у світі випустили компакт-диск.
1996 – американець Тед Мартін встановив світовий рекорд, закинувши підряд 5221 штрафний баскетбольний кидок.
2001 – відбувся оліт першого космічного туриста Денніса Тіто.
28 квітня – День ангела
Імена для хлопчиків за святцями 28 квітня: Олександр, Віктор, Зосим, Леонід, Трофим, Яків.
Імена для дівчаток за православним календарем: Анастасія, Василіса.
28 квітня – День народження знаменитостей
1868 – видатний український математик Георгій Вороний.
1916 – італійський автопромисловець, творець швидких і дорогих автомобілів спортивного класу Ферруччіо Ламборгіні.
1938 – радянський футболіст Віктор Банников.
1974 – іспанська акторка Пенелопа Крус.
1977 – , співачка, народна артистка України Наталія Бучинська.
1981 – американська кіноакторка Джессіка Альба.
Народні прикмети на 28 квітня
У народному календарі 28 квітня -Пудів день. Наші предки у цей день збирали бруньки калини та горобини, щоб приготувати з них цілющі відвари. Існував цікавий звичай, за допомогою якого можна було вилікувати зубний біль. У Пудів день потрібно було погризти гілочку горобини і біль мав вщухнути.
Бджолярі 28 квітня оглядали пасіки. Якщо на вулиці вже встановлювалося стійке тепло, то вулики виносили і ставили поряд з квітучими деревами.
Народні прикмети на 28 квітня:
- Бджоли рано повернулися у вулик – скоро відчутно потепліє.
- Холодна ніч на Пуда -незабаром буде спека.
- Граки грають – на теплу погоду.
Нагадаємо, що Глоба назвав знака Зодіаку, для яких травень стане переломним: хто отримає шанс змінити долю.
Як повідомляла Politeka, три знака Зодіаку отримають шанс змінити життя на краще: кому в травні буде вподобу удача.
Також Politeka писала, що названі знаки Зодіаку, у яких покращиться життя в 2020 році.