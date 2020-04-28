28 апреля відзначають багато важливих свят і історичних подій.

Politeka.net також розповість, що означає 28 апреля за народним календарем, у кого сьогодні День ангела і хто зі знаменитостей святкує День народження.

Яке 28 квітня свято у світі

28 квітня є привід відзначити відразу декілька важливих свят.

Також 28 квітня світова спільнота відзначає свято, засноване Міжнародною організацією праці, – Всесвітній день охорони праці. За даними статистики, у всьому світі щодня на робочому місці вмирають в середньому 5 тисяч людей. Тому це свято у сучасних реаліях більш, ніж актуальне.

Окрім цього, остання неділя квітня – Всесвітній день поріднених міст. У загальній складності це свято відзначають більш 3500 міст світу.

Національні свята 28 квітня:

День героїв Барбадосу

День незалежності Ізраїля

Жартівливі свята

День шлюбного агентства

Свято моральних цінностей

Історичні події 28 квітня: що цікавого відбувалося

1563 – першодрукарі Іван Федоров та Петро Мстиславець розпочали друк першої книги.

Ані Лорак перетворилася на “ведмедя” і зганьбилася на сцені: “Яка гидота”

1784 – французькі винахідники Лонуа і Б’єнвеню продемонстрували першу саморушну маленьку модель вертольота.

1914 – у США запатентовано повітряний кондиціонер.

1919 – на Паризькій мирній конференції прийнято рішення про створення Ліги Націй – організації, покликаної сприяти міжнародному співробітництву і запобігати збройним конфліктам, і затверджено Статут Ліги.

1923 – у Лондоні відкрили стадіон “Уемблі”.

1987 – у США вперше у світі випустили компакт-диск.

1996 – американець Тед Мартін встановив світовий рекорд, закинувши підряд 5221 штрафний баскетбольний кидок.

2001 – відбувся оліт першого космічного туриста Денніса Тіто.

28 квітня – День ангела

Імена для хлопчиків за святцями 28 квітня: Олександр, Віктор, Зосим, Леонід, Трофим, Яків.

Імена для дівчаток за православним календарем: Анастасія, Василіса.

28 квітня – День народження знаменитостей

1868 – видатний український математик Георгій Вороний.

1916 – італійський автопромисловець, творець швидких і дорогих автомобілів спортивного класу Ферруччіо Ламборгіні.

1938 – радянський футболіст Віктор Банников.

1974 – іспанська акторка Пенелопа Крус.

1977 – , співачка, народна артистка України Наталія Бучинська.

1981 – американська кіноакторка Джессіка Альба.

Народні прикмети на 28 квітня

У народному календарі 28 квітня -Пудів день. Наші предки у цей день збирали бруньки калини та горобини, щоб приготувати з них цілющі відвари. Існував цікавий звичай, за допомогою якого можна було вилікувати зубний біль. У Пудів день потрібно було погризти гілочку горобини і біль мав вщухнути.

Бджолярі 28 квітня оглядали пасіки. Якщо на вулиці вже встановлювалося стійке тепло, то вулики виносили і ставили поряд з квітучими деревами.

Народні прикмети на 28 квітня:

Бджоли рано повернулися у вулик – скоро відчутно потепліє.

Холодна ніч на Пуда -незабаром буде спека.

Граки грають – на теплу погоду.

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