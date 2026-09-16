Грошова допомога в Кіровоградській області для родин першокласників — це разова виплата 5000 гривень за програмою «Пакунок школяра». У Пенсійному фонді України розповіли, хто має на неї право та як оформити гроші.

Грошова допомога в Кіровоградській області стосується і родин школярів: за програмою «Пакунок школяра» на кожну дитину-першокласника держава виплачує одноразово 5000 гривень.

Право на виплату має один із батьків або інший законний представник дитини, яку в новому навчальному році зарахували до першого класу закладу загальної середньої освіти. Допомога надається один раз на кожну дитину.

Подати заяву можна до 1 листопада 2026 року. Гроші зараховують у безготівковій формі на банківську картку, зазначену в заяві.

Як оформити виплату

Оформити «Пакунок школяра» можна двома способами. Перший — онлайн через застосунок «Дія»: батьки заповнюють форму, вказують дані дитини та номер картки. Другий — звернутися особисто до сервісного центру Пенсійного фонду України.

На що можна витратити гроші

5000 гривень можна витратити лише на підготовку дитини до школи: канцелярські товари, книги, дитячий одяг та взуття. Оплата проводиться безготівково у продавців, чиї коди діяльності (MCC) входять до переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1751.

Програма «Пакунок школяра» покликана зменшити фінансове навантаження на родини напередодні навчального року і допомогти зібрати дитину до школи без зайвих витрат із сімейного бюджету.

Раніше Politeka повідомляла, грошова допомога для ВПО в Кіровоградській області: хто та як може отримати 12 300 гривень.

Також Politeka повідомляла, гуманітарна допомога для переселенців в Кіровоградській області: хто з ВПО може отримати важливу підтримку.