Грошова допомога в Кіровоградській області стосується і родин школярів: за програмою «Пакунок школяра» на кожну дитину-першокласника держава виплачує одноразово 5000 гривень.
Право на виплату має один із батьків або інший законний представник дитини, яку в новому навчальному році зарахували до першого класу закладу загальної середньої освіти. Допомога надається один раз на кожну дитину.
Подати заяву можна до 1 листопада 2026 року. Гроші зараховують у безготівковій формі на банківську картку, зазначену в заяві.
Як оформити виплату
Оформити «Пакунок школяра» можна двома способами. Перший — онлайн через застосунок «Дія»: батьки заповнюють форму, вказують дані дитини та номер картки. Другий — звернутися особисто до сервісного центру Пенсійного фонду України.
На що можна витратити гроші
5000 гривень можна витратити лише на підготовку дитини до школи: канцелярські товари, книги, дитячий одяг та взуття. Оплата проводиться безготівково у продавців, чиї коди діяльності (MCC) входять до переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1751.
Програма «Пакунок школяра» покликана зменшити фінансове навантаження на родини напередодні навчального року і допомогти зібрати дитину до школи без зайвих витрат із сімейного бюджету.
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