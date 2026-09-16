За моніторингом Мінфіну, ціни на базові продукти в Україні зростають нерівномірно: соняшникова олія, молоко, борошно та цукор перебувають у переліку товарів, які додають у вартості. Аналітики пояснюють, що тисне на цінники та де дивитися актуальні цифри.

Подорожчання продуктів у Хмельницькій області відбувається в межах загальноукраїнської тенденції. На цінники в регіоні тиснуть здорожчання сировини й пального, сезонне скорочення пропозиції, логістика та коливання курсу гривні.

Що відбувається з олією, молоком, борошном і цукром

Соняшникова олія залишається одним із найбільш волатильних товарів: її вартість залежить від цін на сировину, енергетики та експортного попиту. Молоко дорожчає через комбікорми та енергоносії, борошно — через витрати на електроенергію й зарплати, а цукор чутливий до врожаю буряків і світової кон'юнктури.

По кожному з цих товарів Мінфін веде щоденний облік середніх роздрібних цін по Україні. Дані регулярно оновлюються — актуальні цифри можна перевірити на сторінках моніторингу: соняшникова олія, цукор.

Як не переплачувати

Щоб не спиратися на разові заяви про подорожчання, звіряйте цінники з відкритими даними Мінфіну. Економніше купувати сезонні овочі — картопля, цибуля, капуста та морква восени традиційно дешевшають завдяки великому врожаю і стримують загальне зростання цін.

Головна невідома — війна. Удари по енергетичній і логістичній інфраструктурі можуть зробити подорожчання сильнішим, аніж очікувалося.