Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 17 по 23 вересня показує переважно суху та теплу погоду з невеликим потеплінням у середині тижня та можливими опадами наприкінці: максимум повітря вдень підніметься до +24°, а мінімум становитиме +20°.

попередній прогноз погоди для Харківської області попереджав про різку зміну температури на тиждень з 16 по 22 вересня, тоді як новий тиждень, з 17 по 23 вересня, буде спокійнішим: перепад температур становитиме лише 4°, а справжньою особливістю стане дощ у другій половині тижня.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денна температура повітря у Харківській області протягом тижня коливатиметься від +20° до +24°.

У четвер, 17 вересня, вдень повітря прогріється до +20°, а вночі охолодиться до +11°. Небо буде малохмарним, опадів не очікується.

У п'ятницю, 18 вересня, температура вдень підніметься до +22°, вночі — до +10°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У суботу, 19 вересня, стовпчики термометрів вдень покажуть +22°, вночі — +11°. Небо малохмарне, опадів не прогнозують.

У неділю, 20 вересня, очікується пік тепла — вдень +24°, вночі +11°. Хмарність незначна, без опадів.

У понеділок, 21 вересня, температура утримається на позначці +24° вдень, вночі опуститься до +12°. Хмарно з проясненнями, опадів не буде.

У вівторок, 22 вересня, вдень прохолодніше — до +21°, вночі +16°. Малохмарно, синоптики прогнозують можливі опади.

У середу, 23 вересня, завершальний день тижня принесе +20° вдень і +15° вночі. Небо малохмарне, також можливі опади.

Найтеплішим днем тижня стане неділя, 20 вересня, з денною температурою +24°, а найпрохолоднішим — четвер, 17 вересня, коли повітря прогріється лише до +20°. Загальний перепад температур за тиждень становитиме 4°. Опади синоптики прогнозують у вівторок, 22 вересня, та середу, 23 вересня.

У дні з можливими опадами — у вівторок і середу — варто взяти з собою парасолю та бути обережними за кермом через можливу слизьку дорогу. У решту днів погода сприятиме прогулянкам і повсякденним справам на свіжому повітрі.

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