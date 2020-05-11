11 травня відзначають багато важливих свят і історичних подій.

Politeka.net також розповість, що означає 11 травня за народним календарем, у кого сьогодні День ангела і хто зі знаменитостей святкує День народження.

Яке 11 травня свято у світі

У світі щороку у другу суботу травня відзначають Всесвітній день справедливої торгівлі.

Також саме сьогодні – Всесвітній день мігруючих птахів. Офіційно свято було проголошене у 2006-му році і з тих пір воно стало щорічною міжнародною кампанією з привернення уваги до проблем існування мігруючих птахів.

Окрім цього, 11 травня – Міжнародний день астрономії. День Астрономії зазвичай відзначається в день, коли Місяць має фазу поблизу 1-й чверті, що припадає на інтервал з середини квітня до середини травня. Цього року відзначити це чудове свято ми можемо саме 11 травня.

Жартівливі свята

Свято еротичних снів

День вишневого варення

Історичні події 11 травня: що цікавого відбувалося

868 – китайський чернець Ван Цзе виготовив “Алмазну сутру”. Це найдавніший друкований документ із точно датованих, що дійшли до нашого часу.

1811 – у Сіамі (Таїланд) народилися зрощені близнюки Чанґ і Енґ Бункери, через які з’явився термін “сіамські близнюки”.

1907 – у Києві засновано Українське наукове товариство.

1916 – Альберт Ейнштейн публічно представив свою теорію відносності.

1927 – у Каліфорнії заснували Американську академію кіномистецтв. Через два роки вона почала визначати лауреатів кіносезону, а з 1931 року – вручати переможцям “Оскари”.

1928 – у Нью-Йорку розпочата перша у світі регулярна трансляція телепередач.

1944 – Державний комітет оборони СРСР ухвалив рішення переселити кримських татар у середньоазіатські регіони країни.

1949 – у Нью-Йорку продано перший фотоапарат “Полароїд” (за 89,95 долара).

2000 – у Індії народилася мільярдна жителька цієї країни — Аста Арора.

11 травня – День ангела

Імена для дівчаток за православним календарем 11 травня: Анна.

Імена для хлопчиків за святцями 11 травня: Віталій, Максим, Кирило, Ясон.

11 травня – День народження знаменитостей

1854 – американський винахідник в галузі поліграфії, творець лінотипа Оттмар Мергенталер.

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1864 – ірландська письменниця, перекладачка українських творів Етель Ліліан Войнич.

1904 – іспанський художник-сюрреаліст Сальвадор Далі. Першу свою картину Сальвадор Далі намалював, коли йому було 10 років. Це був невеликий імпресіоністський пейзаж, написаний на дерев’яній дошці олійними фарбами.

1905 – російський радянський письменник Михайло Шолохов.

1912 – український письменник Михайло Стельмах.

1916 – іспанський письменник і публіцист, лауреат Нобелівської премії з літератури Каміло Хосе Села.

1963 – український композитор і музичний продюсер грузинського походження Костянтин Меладзе.

1978 – французька манекенниця, кіноакторка Летиція Каста.

Народні прикмети 11 травня

У народному календарі 11 травня – Максима та Ясона. Цей день вважався магічним, адже у давнину люди вірили, що теплий вітер у перший день другої травневої декати приносить здоров’я. Тому на Максима існувало безліч обрядів, пов’язаних з цим віруванням.

Наприклад, 11 травня потрібно було хвору людину викупати у дощовій воді, але робити це можна було тільки у гарну погоду. Також на Максима збирали березовий сік, готували зілля з подорожника та кропиви

Народні прикмети 11 травня:

Безхмарне небо 11 травня обіцяло сонячне літо.

Південний вітер на Максима – влітку буде багато дощів.

Тепла погода 11 травня – до багатого врожаю.

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