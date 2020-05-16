16 травня відзначають багато важливих свят і історичних подій.

Politeka.net також розповість, що означає 16 травня за народним календарем, у кого сьогодні День ангела і хто зі знаменитостей святкує День народження.

Яке 16 травня свято у світі

Кожного третього четверга травня ми маємо змогу відзначити чудове свято – День вишиванки. І хоча допоки воно не має офіційного статусу, проте з кожним роком все більше людей долучається до його святкування. Адже День вишиванки має на меті об’єднати людей довкола національної ідеї, зберегти та відновити культурні традиції України.

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Історичні події 16 травня: що цікавого відбувалося

1648 – закінчилася битва під Жовтими Водами. Перемога 9-тисячної армії Богдана Хмельницького та тисячі союзників-татар над 6-тисячним польським загоном Миколая Потоцького.

1896 -у Петербурзі в саду Ермітаж відбувся перший у Росії кіносеанс.

1929 – у США відбулася перша церемонія вручення “Оскарів”.

1946 – Джек Маллін в інституті радіоінженерії у Сан-Франциско продемонстрував перший магнітофон, який записує на магнітну стрічку.

1967 – на заводі ім. Козицького в Ленінграді виготовлено першу партію радянських кольорових телевізорів “Райдуга”.

1994 – українець Андрій Медведєв піднявся на 4-ту сходинку рейтингу АТР (Асоціації теністистів-професіоналів). Це найвища сходинка для всіх вітчизняних тенісистів і тенісисток.

2004 – 49-й пісенний конкурс “Євробачення” у Стамбулі виграла українська співачка Руслана Лижичко з піснею “Дикі танці”.

2008 – Україна стала 152-им членом Світової організації торгівлі.

16 травня – День ангела

Імена для хлопчиків за православним календарем 16 травня: Микола, Павло, Петро, Тимофій, Феодосій, Феофан.

Імена для дівчаток за святцями 16 травня: Уляна, Юлія, Юліана.

16 травня – День народження знаменитостей

1817 – визначний український історик, етнограф і письменник, громадський діяч. Один із засновників Кирило-Мефодіївського товариства Микола Костомаров.

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1895 – український письменник, поет, перекладач Тодось Осьмачка.

1953 – ірландський та американський актор Пірс Броснан.

1955 – радянська білоруська гімнастка Ольга Корбут.

1957 – російський рок-співак і музикант, лідер групи “ДДТ” Юрій Шевчук.

1966 – американська співачка Джанет Джексон.

1973 – американська акторка Торі Спеллінг.

1987 – українська фехтувальниця Олена Хомрова.

Народні прикмети 16 травня

У народному календарі 16 травня – Мавра-молочника. Вважалося, що о цій порі у корів додається молоко та настають “черемухові” холоди, тобто починає цвісти черемуха і настають холодні дні. 16 травня знахарі також відправлялися збирати цілющі трави і готували з них зілля. Особливо цілющими вважалися настої з молодої кропиви, які допомагали позбутися від великої кількості хвороб.

Народні прикмети 16 травня:

Солов’ї заспівали до 16 травня – незабаром потепліє.

Черемха зацвіла – буде холодно.

Ясна погода 16 травня – до гарного врожаю огірків.

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