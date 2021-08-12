Відома українська ведуча Катя Осадча показала єдиний для себе спосіб виживання в спеку з урахуванням вагітності

Як відомо, зараз 37-річна зірка телебачення і її чоловік, а за сумісництвом ще й колега, Юрій Горбунов, чекають поповнення в сімействі. Раніше ведуча вже відзначала, що до пологів залишилося зовсім недовго, проте поки вона ще може дозволити собі трохи відпочинку.

Як пише Politeka.net, у новому пості на своїй сторінці в Instagram Осадча показала, як рятується від серпневої спеки. На фото ведуча розслабляється в басейні під відкритим небом. Для відпочинку Осадча вибрала чорний роздільний купальник, який залишив неприкритим її живіт.

На знімку ведуча сперлася на бортик басейну і радісно посміхається, примруживши очі.

"Єдиний варіант перенести спеку в моєму стані", - підписала фото Осадча.

Чоловік ведучої, Юрій Горбунов, написав у коментарі до посту: "Моя красуня!".

Під знімком Каті також відзначилася ведуча Леся Нікітюк, яка залишила смайлики з очима-сердечками.

Шанувальники також оцінили фото знаменитості.

"Не всі мають таку можливість порятунку від спеки", "розумію блаженство", "Богиня», "Русалка", - пишуть люди.

Нагадаємо, вагітна Осадча опинилася в лікарні, Горбунов не залишив дружину одну.

Як повідомляла Politeka, вагітна Осадча в мокрій блузі влаштувала "спеку" в басейні.

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