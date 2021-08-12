Известная украинская ведущая Катя Осадчая показала единственный для себя способ выживания в жару с учетом беременности
Как известно, сейчас 37-летняя звезда телевидения и ее муж, а по совместительству еще и коллега, Юрий Горбунов, ждут пополнения в семействе. Ранее ведущая уже отмечала, что до родов осталось совсем недолго, однако пока она еще может позволить себе немного отдыха.
Как пишет Politeka.net, в новом посте на своей странице в Инстаграм Осадчая показала, как спасается от августовского зноя. На фото ведущая расслабляется в бассейне под открытым небом. Для отдыха Осадчая выбрала черный раздельный купальник, который оставил неприкрытым ее живот.
На снимке ведущая облокотилась на бортик бассейна и довольно улыбается, прищурив глаза.
«Единственный вариант перенести жару в моем состоянии», - подписала фото Осадчая.
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Муж ведущей, Юрий Горбунов, написал в комментарии к посту: «Моя красавица!».
Под снимком Кати также отметилась ведущая Леся Никитюк, которая оставила смайлики с глазами-сердечками.
Поклонники также оценили фото знаменитости.
«Не все имеют такую возможность спасения от жары», «Понимаю блаженство», «Богиня», «Русалка», - пишут люди.
Напомним, беременная Осадчая оказалась в больнице, Горбунов не оставил жену одну.
Как сообщала Politeka, беременная Осадчая в мокрой блузе устроила "жару" в бассейне.
Также Politeka писала, что Осадчая оригинально показала своего третьего ребенка, тронув украинцев.