Известная украинская ведущая Катя Осадчая показала единственный для себя способ выживания в жару с учетом беременности

Как известно, сейчас 37-летняя звезда телевидения и ее муж, а по совместительству еще и коллега, Юрий Горбунов, ждут пополнения в семействе. Ранее ведущая уже отмечала, что до родов осталось совсем недолго, однако пока она еще может позволить себе немного отдыха.

Как пишет Politeka.net, в новом посте на своей странице в Инстаграм Осадчая показала, как спасается от августовского зноя. На фото ведущая расслабляется в бассейне под открытым небом. Для отдыха Осадчая выбрала черный раздельный купальник, который оставил неприкрытым ее живот.

На снимке ведущая облокотилась на бортик бассейна и довольно улыбается, прищурив глаза.

«Единственный вариант перенести жару в моем состоянии», - подписала фото Осадчая.

Муж ведущей, Юрий Горбунов, написал в комментарии к посту: «Моя красавица!».

Под снимком Кати также отметилась ведущая Леся Никитюк, которая оставила смайлики с глазами-сердечками.

Поклонники также оценили фото знаменитости.

«Не все имеют такую возможность спасения от жары», «Понимаю блаженство», «Богиня», «Русалка», - пишут люди.

Напомним, беременная Осадчая оказалась в больнице, Горбунов не оставил жену одну.

Как сообщала Politeka, беременная Осадчая в мокрой блузе устроила "жару" в бассейне.

Также Politeka писала, что Осадчая оригинально показала своего третьего ребенка, тронув украинцев.