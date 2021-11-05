Солістка популярної української групи KAZKA, Олександра Зарицька, яка стала учасницею шоу "Танці з зірками", показала, чим снідає.

Відома артистка завжди була з пишними формами, але під час участі в шоу "Танці з зірками" Олександра Зарицька просто стала "танути" на очах, повідомляє Politeka.net.

За зізнанням співачки, вона вже скинула 20 кілограмів, і їй подобається нова форма. Олександра повідомила, що їй заважали ті зайві кілограми.

У своєму Instagram артистка вирішила також розповісти, чим харчується. Зірка вразила на новому фото своїм звичайним сніданком.

"Четвер. Ось так зазвичай виглядає мій сніданок. Він повинен бути ситним, щоб вистачило сил на тренування) це я вам з досвідом скажу", - написала співачка.

На тарілці у зірки лежали свіжі помідори, перець огірки і яйця.

Крім сніданку, на фото можна помітити мордочку улюбленця солістки KAZKA.

Зазначимо, навіть судді проекту підкреслили, що співачка за час участі в шоу неймовірно змінилася.

Сама ж артистка прокоментувала свої зміни в зовнішності так:

"Я думаю, що мінус 20 кг - це тільки початок, тому що я дуже хочу продовжувати танцювати після проекту".

Підкреслимо, що Олександра Зарицька та її партнер Юрій Мєшков впевнено підбираються до фіналу.

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