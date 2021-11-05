Солистка популярной украинской группы KAZKA, Александра Зарицкая, которая стала участницей шоу "Танці з зірками", показала, чем завтракает.

Известная артистка всегда была с пышными формами, но во время участия в шоу "Танці з зірками" Александра Зарицкая просто стала "таять" на глазах, сообщает Politeka.net.

По признанию певицы, она уже сбросила 20 килограммов, и ей нравится новая форма. Александра сообщила, что ей мешали те лишние килограммы.

В своем Инстаграм артистка решила также рассказать, чем питается. Звезда поразила на новом фото своим обычным завтраком.

"Четверг. Вот так обычно выглядит мой завтрак. Он должен быть сытным, чтобы хватило сил на тренировки) это я вам с опытом скажу", - написала певица.

На тарелке у звезды лежали свежие помидоры, перец огурцы и яйца.

Кроме завтрака, на фото можно заметить мордочку любимца солистки KAZKA.

Отметим, даже судьи проекта подчеркнули, что певица за время участия в шоу невероятно изменилась.

Сама же артистка прокомментировала свои перемены во внешности так:

"Я думаю, что минус 20 кг – это только начало, потому что я очень хочу продолжать танцевать после проекта".

Подчеркнем, что Александра Зарицкая и ее партнер Юрий Мешков уверенно подбираются к финалу.

Напомним, ведущая сболтнула тайну Зарицкой и ее партнера Мешкова, которых подозревают в романе

А еще Politeka писала, что солистка KAZKA Зарицкая в эффектной короне очаровала сказочным образом

Также Politeka сообщала, что солистка KAZKA засветилась в объятиях своего напарника по "Танцях з зірками"