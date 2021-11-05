Співачка Злата Огневич, переможниця шоу "Маска" і нова героїня шоу "Холостячка", пустилася в танок під Дмитра Монатіка і похвалилася піжамними шортами.

Як пише Politeka.net, Злата Огневич є успішною вітчизняною співачкою. Артистка стала переможницею шоу" Маска", а тепер стала новою"Холостячкою". Не забуває Огневич і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На відео Злата танцювала в кофтині і піжамних шортах. Огневич в шкарпетках танцювала під новий літній хіт Дмитра Монатіка. Кадри вийшли дійсно запалюючими.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Златочка, ви супер", "класна", "на позитиві", "Постановка хореографії вогонь", "така прекрасна і мила, блищить", "ідеальна, хочу собі таку дружину", "Злата, яка ви красива", "яка краса, спасибі за підтримку", "Злато, щиро вдячні Вам за підтримку благодійної акції "День піжам".

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