Певица Злата Огневич, победительница шоу "Маска" и новая героиня шоу "Холостячка", пустилась в пляс под Дмитрия Монатика и похвасталась пижамными шортами.

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич является успешной отечественной певицей. Артистка стала победительницей шоу "Маска", а теперь стала новой "Холостячкой". Не забывает Огневич и об инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На видео Злата танцевала в кофточке и пижамных шортах. Огневич в носочках танцевала под новых летний хит Дмитрия Монатика. Кадры получились действительно зажигающими.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Златочка, вы супер", "Классная", "На позитиве", "Постановка хореографии огонь", "Такая прекрасная и милая, блестит", "Идеальная, хочу себе такую жену", "Злата, какая вы красивая", "Какая красота, спасибо за поддержку", "Злато, искренне благодарны Вам за поддержку благотворительной акции "День пижам".

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