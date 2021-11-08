Катя Осадча, яка нещодавно народила третього сина, взяла інтерв'ю у бабусі солістки Kazka Олександри Зарицької під час зйомок нового епізоду "Танців з зірками".

Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька, солістка групи KAZKA, вирішила в новому сезоні "Танців з зірками" вийти на паркет. Зірка ефектно виступала, дійшовши майже до фіналу і схудла на 20 кг.в останньому ефірі, в якому Олександра І вилетіла, був сімейний вечір і Зарицька запросила на шоу свою бабусю. Співачка станцювала з нею і партнером по "Танцях" фольк.

Катя Осадча, ведуча "святого життя", вирішила взяти інтерв'ю у бабусі, яка стояла поруч з онукою.

"Сімейні мелодрами на паркеті. Найрідніші люди учасників "Танців з зірками" підтримують їх і за лаштунками і в ефірі. Обережно", - сказала перед інтерв'ю Осадча.

"Бабуся прискіплива. Ви не просто захоплюєтеся і все. Якщо щось не так, ви можете зателефонувати і сказати: що це?",- почала пояснювати позицію бабусі Осадча, що аж Олександра засміялася.

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