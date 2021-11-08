Катя Осадчая, которая 19 августа родила третьего ребенка, взяла интервью у бабушки солистки KAZKA Александры Зарицкой во время съемок нового эпизода "Танців з зіркками".

Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, решила в новом сезоне "Танців з зірками" выйти на паркет. Звезда эффектно выступала, дойдя почти до финала и похудела на 20 кг. В последнем эфире, в котором Александра и вылетела, был семейный вечер и Зарицкая пригласила на шоу свою бабушку. Певица станцевала с ней и партнером по "Танцях" фольк.

Катя Осадчая, ведущая "Свіцького життя", решила взять интервью у бабушки, которая стояла рядом с внучкой.

"Семейные мелодрамы на паркете. Самые родные люди участников "Танців з зірками" поддерживают их и за кулисами и в эфире. Осторожно", - сказала перед интервью Осадчая.

"Бабушка придирчивая. Вы не просто восхищаетесь и все. Если что-то не так, вы можете позвонить и сказать: Что это?", - начала обьяснять позицию бабушки Осадчая, что аж Александра засмеялась.

Напомним, проигрыш Александры Зарицкой в "Танцях з зірками", названы следующие кандидаты на вылет

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