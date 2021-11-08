Співачка Настя Каменських, дружина Олексія Потапенка (Потапа), показала незвичайний образ в шкіряному вбранні, вразивши українців в Instagram.
Як пишете Politeka.net, Настя Каменських є популярною вітчизняною співачкою, довгий час виступаючи в дуеті "Потап і Настя". Але кілька років тому Потапенко одружився на Каменських і кожен почав сольну кар'єру. Настя встигла записати безліч хітів, які зібрали мільйони переглядів на ютуб. Не забуває Каменських і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новто Настя була в шкіряному вбранні. Зірка сиділа на сходах, вражаючи видом.
"Солодкий листопад", - написала Каменських.
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Фанати поставили понад 50 тисяч лайків і написали коментарі:
"Кидай Потапа, Виходь за мене", "Настя як завжди чарівна", "стрілки супер", "це не так мило, як Ти", "стильна Настя Каменських", "Котик як тобі красиво в зеленому", " ти ідеальна! Ти можеш бути музою для художників, письменників, поетів, музикантів та інших творців".
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